В Госдуму внесли законопроект об увеличении в 10 раз штрафов за выброшенных на улицу домашних животных. С 1 января 2027 года взыскания для физических лиц могут составить от 15 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц – до 100 тысяч, а для компаний – до 300 тысяч рублей.

Сейчас за оставление питомца предусмотрена административная ответственность, а за жестокое обращение может грозить уголовное наказание. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.