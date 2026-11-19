Наиболее плотное движение 19 ноября наблюдается на Ленинградском и Дмитровском шоссе в сторону центра Москвы. Об этом сообщила ведущий специалист Ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова.

Днем локальные затруднения ожидаются на Ленинградском шоссе в районе станции МЦК Балтийская, на эстакадах ТТК, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. В вечерний разъезд ожидаются затруднения на радиальных трассах по направлению в область.

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