В китайском Шэньчжэне состоялась двусторонняя встреча Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Переговоры продолжались менее 1 часа. Перед их началом американский лидер назвал российского коллегу своим другом.

Это первая встреча лидеров России и США после саммита в Анкоридже в августе 2025 года. В ближайшее время должна начаться трехсторонняя встреча Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и Трампа. Одной из тем обсуждения станет ситуация на Украине.

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