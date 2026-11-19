19 ноября, 08:30Политика
Путин и Трамп провели двустороннюю встречу в Шэньчжэне
В китайском Шэньчжэне состоялась двусторонняя встреча Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Переговоры продолжались менее 1 часа. Перед их началом американский лидер назвал российского коллегу своим другом.
Это первая встреча лидеров России и США после саммита в Анкоридже в августе 2025 года. В ближайшее время должна начаться трехсторонняя встреча Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и Трампа. Одной из тем обсуждения станет ситуация на Украине.
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