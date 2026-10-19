Собянин: здание Поливановской гимназии в Хамовниках открыто после реставрации

В Москве отреставрировали историческое здание Поливановской гимназии, где более 70 лет работают детская музыкальная школа имени Мурадели и детская художественная школа имени Серова. Обновленные учебные заведения открыл Сергей Собянин.

В ходе реставрации специалисты обновили фасад и кровлю, восстановили элементы декора, лепнину, скульптуры, живопись на потолках и паркетные полы. Для художественной школы закупили более 1,6 тысячи единиц оборудования, для музыкальной школы более 800.

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