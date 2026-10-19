Собянин: за три года в Москве построят 29 объектов здравоохранения

В Москве в ближайшие три года построят 29 объектов здравоохранения. Расходы на столичную медицину с учетом средств обязательного медицинского страхования за этот период составят почти 4 триллиона рублей. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем канале в мессенджере MAX.

В 2027 году на здравоохранение выделят 663 миллиарда рублей. Из них более 464 миллиардов направят на строительство и реконструкцию медицинских учреждений, а также закупку оборудования.

Среди крупных проектов – лечебно-диагностический комплекс НИИ имени Склифосовского. Кроме того, до 2030 года в столице планируют открыть 13 новых поликлиник и продолжить масштабную реконструкцию стационаров.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.