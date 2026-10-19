Сергей Собянин рассказал о росте популярности ИТ-вертикали в школах Москвы

В этом году число московских школьников, поступивших в ИТ-классы, выросло на 10%, сообщил Сергей Собянин на своей странице в МАХ. В десятые предпрофессиональные ИТ-классы зачислили более 6,5 тысячи старшеклассников, что на 20% больше, чем годом ранее.

Сейчас ИТ-вертикаль действует в 244 школах Москвы. Недавно в программу таких классов добавили обновленный курс программирования. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.