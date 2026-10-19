Сергей Собянин: новая дорога связала Каширское шоссе с Елецкой улицей

В районе Орехово-Борисово Южное на юге Москвы открыли Проектируемый проезд № 963, который соединяет Каширское шоссе с Елецкой улицей. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

Вдоль двухполосной дороги обустроили тротуары, установили освещение и оборудовали 5 остановок наземного транспорта. Новый проезд обеспечит альтернативные маршруты для жителей и улучшит доступность близлежащих домов и социальных объектов.

Кроме того, организовали подъезд к жилому комплексу на Ясеневой улице и построили участок дороги для разворотной площадки автобусов и электробусов со стороны Каширского шоссе. Работы завершили раньше срока, они заняли менее года. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.