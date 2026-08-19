Женщина разбила автомобиль друга на юго-западе Москвы

Женщина разбила внедорожник своего приятеля на юго-западе Москвы. За несколько минут до случившегося он сообщил ей о приобретении автомобиля и предложил прокатиться.

Инцидент зафиксировала камера видеонаблюдения. Сначала мужчина и женщина сидели на лавочке перед подъездом и разговаривали, а потом отправились к внедорожнику. Женщина села за руль, немного отъехала назад, а затем протаранила дорожный знак, кусты и врезалась в дерево.

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