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19 августа, 11:45

Происшествия

Женщина разбила автомобиль друга на юго-западе Москвы

Женщина разбила автомобиль друга на юго-западе Москвы

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Женщина разбила внедорожник своего приятеля на юго-западе Москвы. За несколько минут до случившегося он сообщил ей о приобретении автомобиля и предложил прокатиться.

Инцидент зафиксировала камера видеонаблюдения. Сначала мужчина и женщина сидели на лавочке перед подъездом и разговаривали, а потом отправились к внедорожнику. Женщина села за руль, немного отъехала назад, а затем протаранила дорожный знак, кусты и врезалась в дерево.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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