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05 июля, 22:30

Происшествия

Трубу прорвало в галерее Омельченко

Трубу прорвало в галерее Омельченко

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В картинной галерее Юрия Омельченко в Старо‑Конюшенном переулке произошел прорыв трубы. Вода затопила половину выставочного пространства площадью в 300 квадратных метров.

В зоне подтопления оказались работы как известных авторов, так и молодых художников, включая экспонаты временной выставки "Искусство и дети". Владелец галереи Юрий Омельченко описал увиденное как "фильм ужасов". По его словам, вода вытекала сильным напором, а помещение было погружено в темноту.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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