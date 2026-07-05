Трубу прорвало в галерее Омельченко

В картинной галерее Юрия Омельченко в Старо‑Конюшенном переулке произошел прорыв трубы. Вода затопила половину выставочного пространства площадью в 300 квадратных метров.

В зоне подтопления оказались работы как известных авторов, так и молодых художников, включая экспонаты временной выставки "Искусство и дети". Владелец галереи Юрий Омельченко описал увиденное как "фильм ужасов". По его словам, вода вытекала сильным напором, а помещение было погружено в темноту.

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