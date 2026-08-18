Власти Москвы заявили о штатном электроснабжении города после короткого сбоя

Кратковременное отключение подачи электроэнергии произошло в Гагаринском и ряде других районов Москвы, но в настоящее время энергоснабжение осуществляется в штатном режиме, сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

Причиной этому послужило технологическое переключение источников энергоснабжения. При этом распространяемая в соцсетях информация о последствиях инцидента является недостоверной.

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