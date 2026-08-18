Участники "Московского долголетия" возглавят День ходьбы 5 сентября

Участники "Московского долголетия" возглавят шествие на Дне ходьбы 5 сентября. Праздник пройдет в рамках фестиваля "Лето в Москве".

На старте активистов встретят Екатерина Стриженова, Алла Михеева, Светлана Хоркина, Вероника Степанова и Мария Пытина, а вести мероприятие будет Михаил Губерниев. Финалом спортивного праздника станет концерт на сцене Дня Московского спорта в "Лужниках".

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