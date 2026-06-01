РФ заняла первое место по числу медалей на чемпионате Европы по художественной гимнастике

Сборная России по художественной гимнастике после длительного перерыва выступила на чемпионате Европы в болгарской Варне. Российские спортсменки завоевали девять медалей в личных и групповых упражнениях. По общему количеству наград Россия заняла первое место на турнире.

В заключительный день соревнований София Ильтерякова выиграла золото в упражнении с обручем, а Мария Борисова стала серебряным и бронзовым призером.

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