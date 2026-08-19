Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 августа, 07:15

Шоу-бизнес

Мосгорсуд рассмотрит апелляцию по делу блогера Шабутдинова

Мосгорсуд рассмотрит апелляцию по делу блогера Шабутдинова

Суд арестовал виновника ДТП с участием автобуса на Дмитровском шоссе

Блогеру Лерчек могут заменить условный срок на реальный

СМИ сообщили, что суд назначил блогеру Лерчек штраф в 763,5 млн рублей

"Московский патруль": в Москве продолжили рассмотрение дела Хамдамовой

Композитор Незванов подал иск к Shaman из-за песни "Россия-мама"

Москвичи стали чаще подавать в суд на сотрудников автомоек и мастерских

"Московский патруль": сын экс-главы Костромской области арестован по делу об убийстве

Сбивший PR-директора "Москвички" водитель отправлен под домашний арест

Суд отправил под домашний арест водителя, сбившего PR-директора "Москвички"

Московский городской суд рассмотрит апелляцию по делу блогера Аяза Шабутдинова. Его признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорили к 7 годам колонии общего режима.

Основанием для пересмотра приговора стали жалобы, поданные 17 потерпевшими. Всего же, по версии следствия, от действий Шабутдинова пострадали 113 граждан. Они платили за образовательные программы от 60 тысяч до 12 миллионов рублей. Общий ущерб превысил 57 миллионов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
судышоу-бизнесвидеоДарья ЕрмаковаДмитрий Козачинский

Как россиянка вырастила гигантские овощи?

Жительница Красноярска вырастила огромный помидор, который весит 4,5 килограмма

Чтобы овощи выросли больших размеров, необходимы генетические предпосылки

Читать
закрыть

Как хотят снимать семейное кино в РФ?

В России разработали рекомендации для съемок фильмов с учетом семейных ценностей

Читать
закрыть

Ждет ли россиян осенний бум вакансий?

Завершение сезона отпусков станет толчком для запуска новых проектов и расширения штата

Осенью также начинается этап бюджетного планирования

Читать
закрыть

Что известно о нападении медведя на девушку в тайге?

Девушку нашли по крикам, но зверя догнать не удалось из-за темноты вокруг

Читать
закрыть

Зачем в РФ нанимают на работу женщин из Северной Кореи?

Ситуация сложилась из за совпадения ряда экономических и политических факторов

Для российских работодателей такое решение оказывается экономически эффективным

Читать
закрыть

Что известно о гибели собак после российской вакцины?

После вакцинации у животных начинались рвота с кровью, судороги, лихорадка

Препарат, которым прививали животных, производит российская фармкомпания "Ветбиохим"

Читать
закрыть

Почему Швеция задержала российские корабли?

Стокгольм подозревал их в обслуживании интересов внешней торговли России

Эксперты уверены: задержания судов по надуманным поводам абсолютно незаконны

Читать
закрыть

Почему ледники уходят со скоростью 40 метров в год?

Причина – глобальное потепление и связанные с ним климатические изменения

В отдельных бассейнах в ближайшие десятилетия изменится сезонное распределение воды

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика