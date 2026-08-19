Мосгорсуд рассмотрит апелляцию по делу блогера Шабутдинова

Московский городской суд рассмотрит апелляцию по делу блогера Аяза Шабутдинова. Его признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорили к 7 годам колонии общего режима.

Основанием для пересмотра приговора стали жалобы, поданные 17 потерпевшими. Всего же, по версии следствия, от действий Шабутдинова пострадали 113 граждан. Они платили за образовательные программы от 60 тысяч до 12 миллионов рублей. Общий ущерб превысил 57 миллионов.

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