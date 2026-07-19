19 июля, 18:30Город
Свыше 12,8 тыс москвичей получили новое жилье по реновации
Свыше 12 800 москвичей получили новое жилье по реновации во втором квартале 2026 года. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Это почти на 60% больше, чем за первый квартал.
Кроме того, московские парки в июне посетили больше 46 миллионов человек. Москвичей и туристов привлекают не только прогулки на свежем воздухе, но и богатая развлекательная программа.
Об этом – в эфире телеканала Москва 24.