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19 июля, 18:30

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Свыше 12,8 тыс москвичей получили новое жилье по реновации

Свыше 12,8 тыс москвичей получили новое жилье по реновации

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Свыше 12 800 москвичей получили новое жилье по реновации во втором квартале 2026 года. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Это почти на 60% больше, чем за первый квартал.

Кроме того, московские парки в июне посетили больше 46 миллионов человек. Москвичей и туристов привлекают не только прогулки на свежем воздухе, но и богатая развлекательная программа.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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