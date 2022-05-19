Возрождать в России пионерию никто не собирается – Песков

В России никто не собирается возрождать пионерию, в настоящее время в стране создается неформальное общественное движение школьников и молодых людей. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Спад экономики России не превысит 5% в 2022 году, заявил помощник президента РФ по экономическим вопросам Максим Орешкин.

Великобритания ввела санкции против "Аэрофлота", авиакомпаний "Россия" и "Уральские авиалинии".

