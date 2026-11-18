Москва более чем в два раза увеличила экспорт товаров в страны Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Столичные производители поставляют продукцию в Китай, Малайзию, Вьетнам и другие страны объединения. Об этом сообщил министр правительства Москвы Анатолий Гарбузов.

Среди основных отраслей, продукция которых востребована в странах АТЭС, он назвал авиастроение, микроэлектронику, приборостроение, металлообработку, энергомашиностроение и пищевую промышленность. При этом экспорт Москвы в страны объединения превышает импорт.

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