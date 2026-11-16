Большинство новых бизнес-центров в Москве заложили еще в 2023–2024 годах, когда спрос на офисную недвижимость был выше. Об этом рассказал экономический обозреватель Евгений Беляков.

По его словам, сейчас предложение офисных помещений растет, а спрос постепенно охлаждается. Сильнее всего могут пустовать старые офисные здания в неудобных районах. В дальнейшем их могут снести, чтобы построить на этом месте жилые комплексы. При этом в основных деловых центрах, например в "Москва-Сити", спрос на аренду офисов, вероятно, останется высоким.

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