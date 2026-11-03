Расчет налога на вклады хотят изменить в России с 2027 года. Поправки в Налоговый кодекс внесло правительство на рассмотрение Госдумы.

Одно из центральных нововведений – распространение прогрессивной шкалы НДФЛ на все основные доходы, включая пассивные: дивиденды, проценты по вкладам, доходы от продажи имущества.

Как сейчас начисляется налог на вклады? Кто должен его платить? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.