"Деньги 24": Патриаршие пруды теряют статус района исключительно дорогих заведений

Патриаршие пруды в Москве теряют статус исключительно дорогого района для отдыха и развлечений. На фоне закрытия ресторанов там начали появляться сетевые магазины, в том числе первый дискаунтер.

По словам экономического обозревателя Евгения Белякова, одна из причин изменений может заключаться в высокой стоимости аренды. За помещение ресторана площадью 200 квадратных метров придется заплатить почти 33 миллиона рублей в год без учета коммунальных расходов и зарплат сотрудников.

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