Собянин: в проект бюджета заложены средства на развитие "Московского долголетия"

Больше 11,5 миллиарда рублей предусмотрено в бюджете до 2029 года на реализацию проекта "Московское долголетие". Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX. Как отметил мэр, из этой суммы почти 4 миллиарда потратят в 2027 году.

Сейчас в столице открыто больше 140 центров "Московского долголетия". Там предлагают свыше 100 видов активностей и больше 5 тысяч клубов по интересам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.