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10 ноября, 07:45

Общество

Риелторы начали вводить ежемесячную комиссию за аренду квартир

Риелторы начали вводить ежемесячную комиссию за аренду квартир

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Риелторы начали вводить ежемесячную комиссию за аренду квартир. На новые условия в объявлениях о сдаче жилья обратили внимание пользователи соцсетей. Вместо привычной разовой оплаты услуг агентства теперь указывают ежемесячный платеж.

Юрист, председатель Союза потребителей России Алексей Койтов пояснил, что ежемесячная оплата возможна, если риелтор оказывает арендатору отдельные консультационные услуги по его запросу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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