Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 ноября, 09:15

Общество

Эпидемиологическая ситуация по ОРВИ и гриппу в Москве остается стабильной

Эпидемиологическая ситуация по ОРВИ и гриппу в Москве остается стабильной

Москвичей предупредили о гололедице на дорогах

В ВОЗ оценили возможность вакцинирования от нового штамма COVID-19

"Новости дня": новые выделенные полосы заработали в четырех округах Москвы

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 7 ноября

"Мегаполис с Дмитрием Щугоревым": 100 тыс литров крови сдают москвичи каждый год

Телезрители поделились кадрами осеннего города в эфире Москвы 24

Фотографии осенних деревьев показали в эфире телеканала Москва 24

Кадры с утками на водоеме показали в эфире Москвы 24

Зрители Москвы 24 поделились осенними фотографиями

Эпидемиологическая обстановка в Москве остается стабильной. Заболеваемость ОРВИ и гриппом снижается уже шесть недель подряд, эпидемические пороги не превышены. Чаще всего москвичи сейчас болеют респираторными инфекциями, вызванными риновирусами.

При этом специалисты напоминают, что симптомы разных заболеваний могут быть похожи. Например, при гриппе характерны озноб, ломота в теле, головная боль и резкое повышение температуры. Ангина может сопровождаться воспалением и увеличением миндалин, а также появлением налета.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществогородвидеоАлександра БрильДарья Леонова

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика