Эпидемиологическая ситуация по ОРВИ и гриппу в Москве остается стабильной

Эпидемиологическая обстановка в Москве остается стабильной. Заболеваемость ОРВИ и гриппом снижается уже шесть недель подряд, эпидемические пороги не превышены. Чаще всего москвичи сейчас болеют респираторными инфекциями, вызванными риновирусами.

При этом специалисты напоминают, что симптомы разных заболеваний могут быть похожи. Например, при гриппе характерны озноб, ломота в теле, головная боль и резкое повышение температуры. Ангина может сопровождаться воспалением и увеличением миндалин, а также появлением налета.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.