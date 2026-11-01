Москвичам представят более 400 новогодних спектаклей

Более 400 новогодних спектаклей покажут в Москве в декабре и январе. Постановки представят учреждения, подведомственные столичному департаменту культуры. Самой востребованной остается сказка "Щелкунчик". В тройку лидеров также вошли "Морозко" и "Двенадцать месяцев".

Спрос на праздничные представления уже превышает прошлогодние показатели. Продажи билетов выросли примерно на 11%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.