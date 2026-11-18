В центре Москвы завершили ремонт фасадов и проездной арки главного дома усадьбы Тургенева на Арбате. Реставраторы расчистили поверхности и устранили трещины, привели в порядок лепной и тянутый декор, цоколь, а фасады окрасили в исторический цвет. Также обновили гранитные ступени, металлические отливы и кровлю.

Здание имеет статус объекта культурного наследия: работы шли с учетом требований к памятникам архитектуры, и теперь облик дома соответствует историческому.

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