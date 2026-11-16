Тверской район Москвы хранит историю литературных салонов, театра и кино. В новом выпуске программы вместе с народной артисткой РСФСР Светланой Немоляевой зрители узнают, как менялся район, где проходили ее первые съемки в фильме "Счастливый рейс" и как складывалась ее жизнь в Тверском районе.

Кроме того, в программе покажут, каким район видят современные художники, на каких станциях метро можно наблюдать за работой живописцев и как меняются театр и взаимодействие со зрителями. Отдельно расскажут о возможностях, которые город предоставляет независимым театральным коллективам и актерам.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".