Первый в мире полностью беспилотный трамвайный маршрут запустят в Москве в районе Щукино до конца года. Все 6 трамваев маршрута № 10, который связывает станцию метро "Щукинская" и улицу Кулакова, будут управляться искусственным интеллектом.

На одном экране трамвай следит за дорожной обстановкой и пешеходами, на другом – за посадкой и высадкой своих пассажиров. Стрелки он тоже переводит сам.

Подробнее – в программе "Новости дня".

