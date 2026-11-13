В Музее транспорта Москвы открылась выставка "Бархатный путь". Она посвящена 175-летию железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом.

Название экспозиции отсылает к профессиональному железнодорожному термину. Так называют бесстыковой путь, благодаря которому поезд движется плавно, без привычного перестука колес.

Выставка рассказывает об изменениях, которые произошли за 175 лет вдоль магистрали. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.