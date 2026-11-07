Россияне стали чаще жаловаться на каршеринговые компании

Пользователи каршеринга все чаще жалуются на крупные штрафы, которые сервисы выставляют даже после обычных поездок. В некоторых случаях суммы достигают сотен тысяч рублей. При этом водители не всегда знают об изменениях правил аренды и не замечают повреждений автомобилей до начала поездки.

Договоры каршеринговых сервисов могут занимать десятки страниц. В них прописаны штрафы за загрязнение салона, дрифт и другие нарушения, а также условия блокировки пользователей. Автоэксперты и юристы советуют внимательно осматривать машины до начала аренды, фотографировать все повреждения и изучать условия договора.

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