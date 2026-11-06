Пешеходы поддержали поправки Минтранса о новых правилах для курьеров

Поправки Минтранса о введении новых правил для курьеров получили поддержку пешеходов. Они рассчитывают, что обязательное обучение поможет сделать передвижение доставщиков безопаснее.

При этом представители бизнеса выступают против инициативы и предупреждают, что новые требования могут изменить рынок доставки. По словам экспертов, обучение и подготовка курьеров потребуют дополнительных затрат.

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