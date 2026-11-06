06 ноября, 15:15Транспорт
Пешеходы поддержали поправки Минтранса о новых правилах для курьеров
Поправки Минтранса о введении новых правил для курьеров получили поддержку пешеходов. Они рассчитывают, что обязательное обучение поможет сделать передвижение доставщиков безопаснее.
При этом представители бизнеса выступают против инициативы и предупреждают, что новые требования могут изменить рынок доставки. По словам экспертов, обучение и подготовка курьеров потребуют дополнительных затрат.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.