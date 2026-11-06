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06 ноября, 17:15

Транспорт

Новые требования к курьерам могут привести к росту тарифов на доставку

Новые требования к курьерам могут привести к росту тарифов на доставку

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Предложение Минтранса РФ ввести для курьеров на электровелосипедах и электросамокатах обязательные права категории М может привести к росту стоимости доставки и увеличению времени ожидания заказа. Такое мнение выразил эксперт финансового рынка, кандидат экономических наук Андрей Бархота.

По его словам, нововведение потребует времени и дополнительных затрат на обучение и подготовку курьеров. В результате тарифы на доставку могут вырасти, а время ожидания заказа увеличиться с 20 до 40 минут или часа.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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