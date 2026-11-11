Собянин открыл набережную Москвы-реки у театра "Мастерская Петра Фоменко"

Сергей Собянин открыл новую набережную на правом берегу Москвы-реки. Участок протяженностью 1,2 километра проходит от Белорусского моста до театра "Мастерская Петра Фоменко".

На набережной оборудовали пешеходные, беговые и велосипедные дорожки, три зоны отдыха, высадили многолетние цветы и обустроили газоны. Здесь также установили тематические арт-объекты, посвященные фильму, и подготовили прогулочный квест "По следам Хоттабыча".

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