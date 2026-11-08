Мэр Москвы: с начала года построили более 60 километров дорог

С начала года в Москве построили более 60 километров дорог. Об этом Сергей Собянин сообщил на своей странице в МАХ.

В частности, в районе Южной рокады и Павелецкого направления МЖД построили 6 дорог местного значения и путепровод через Кантемировскую улицу. На юге столицы также соединили Каширское шоссе и Елецкую улицу.

Кроме того, открыли движение по участку Коммунарского шоссе с путепроводом над улицей Александры Монаховой. Он стал дублером Калужского шоссе. Также завершили строительство участка Южной рокады от Каспийской улицы до Первого Котляковского переулка с 3 путепроводами.

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