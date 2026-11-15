15 ноября, 19:30Общество
Белка пришла за семечками вместо птиц в Подольске
Зрители Москвы 24 из подмосковного Подольска поделились забавным видео с белкой. Хвостатая забралась на четвертый этаж за семечками. Обычно такие угощения на корпусе кондиционеров оставляют для птиц – воробьев и синиц. Но в этот раз за едой пришел гость покрупнее.
Как белка учуяла корм с такого расстояния и как забралась так высоко – непонятно. И даже люди с телефоном с другой стороны окна ее ничуть не напугали.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.