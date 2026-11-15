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15 ноября, 19:30

Общество

Белка пришла за семечками вместо птиц в Подольске

Белка пришла за семечками вместо птиц в Подольске

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Зрители Москвы 24 из подмосковного Подольска поделились забавным видео с белкой. Хвостатая забралась на четвертый этаж за семечками. Обычно такие угощения на корпусе кондиционеров оставляют для птиц – воробьев и синиц. Но в этот раз за едой пришел гость покрупнее.

Как белка учуяла корм с такого расстояния и как забралась так высоко – непонятно. И даже люди с телефоном с другой стороны окна ее ничуть не напугали.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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