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14 ноября, 08:30

В мире

Мужчина зашел в автобус с двумя лошадьми в американском Детройте

Мужчина зашел в автобус с двумя лошадьми в американском Детройте

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Две лошади удивили пассажиров автобуса в американском Детройте. Мужчина завел животных в общественный транспорт, а водитель тем временем спокойно следил за происходящим, пока коней не вывели обратно на улицу. Кадры с необычными пассажирами быстро разошлись по социальным сетям.

Потом последовал официальный комментарий. В транспортном департаменте отметили, что всегда приветствуют проезд с животными, но точно не крупных копытных.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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