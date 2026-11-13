"Мой район. Место встречи": район Марьина Роща с Сергеем Галаниным

Марьина Роща давно стала домом для певца, рок-музыканта и лидера группы "СерьГа" Сергея Галанина. В новом выпуске программы "Мой район. Место встречи" он решился на музыкальный эксперимент и вместе с участницей проекта "Музыка в метро" представил свою новую песню "Горячее сердце".

Также зрители узнают, чем удивляет район: где находится самый длинный эскалатор и какие транспортные открытия ждут его жителей.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".