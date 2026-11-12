"Мой район. Место встречи": Южнопортовый район с Владимиром Носиком

Для народного артиста РФ Владимира Носика Южнопортовый район – особенное место, с которого начинался его путь. Здесь оживают воспоминания о семье, старшем брате Валерии Носике, первых неудачах и победах.

В этом выпуске артист расскажет, почему сначала выбрал ПТУ, а в итоге стал актером. Он вспомнит, как, несмотря на сломанную ногу, играл в теннис с народной артисткой РФ Ириной Муравьевой в фильме "Самая обаятельная и привлекательная". Актер заглянет в реставрационные мастерские колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26. Зрители узнают, какие тайны может скрывать старая краска и как вернуть жизнь вещам с историей.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".