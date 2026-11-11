"Мой район. Место встречи": район Сокольники с Владимиром Шевельковым

Сокольники остаются одной из главных культурных площадок Москвы. История района связана с важными событиями в искусстве и общественной жизни страны.

В новом выпуске заслуженный деятель искусств России Владимир Шевельков расскажет, почему это место стало для него особенным. Вместе с москвоведом он проследит, как район менялся от первых выставок до современных фестивалей и спортивных площадок.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".