Столичным рестораторам рассказали о возможностях платформы "Открытый контроль"

В Москве обсудили, как ресторанам подготовиться к завершению сезона летних кафе и какие возможности предоставляет бизнесу единая цифровая платформа "Открытый контроль". Встреча "Рестораторы: работа без ошибок" прошла с участием представителей городских ведомств и бизнеса.

Отдельно участники обсудили возможность использования летних площадок в зимний период. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.