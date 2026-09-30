"Торги Москвы": объекты в ВАО

Восточный административный округ – один из самых больших и густонаселенных в Москве. Он традиционно пользуется популярностью у инвесторов на городских торгах.

Чем этот округ привлекателен для бизнеса? Какие объекты в ВАО предлагает город для предпринимателей и простых москвичей? Как их приобрести?

Об этом – в программе "Торги Москвы".

Информацию о новых лотах и процедуре торгов можно узнать на сайте Департамента города Москвы по конкурентной политике.