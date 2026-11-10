"Мой район. Место встречи": Обручевский район с Максимом Дунаевским

Обручевский район Москвы стал домом для известного композитора, народного артиста РФ Максима Дунаевского. В новом выпуске он расскажет, где в районе можно раскрыть талант в академическом вокале и в чем секрет песни, которая становится хитом.

Кроме того, зрители узнают, какие мероприятия проходят в усадьбе Воронцово и с кем встречалась французская певица Мирей Матье. Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".