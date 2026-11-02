Выставка железнодорожных моделей открылась в Гараже особого назначения на ВДНХ

В Гараже особого назначения на ВДНХ открылась выставка железнодорожных моделей, приуроченная к 175-летию со дня открытия железной дороги между Санкт-Петербургом и Москвой. В музее представили макет из примерно 200 модулей с вокзалами, станциями и движущимися поездами.

Полный круг по нему локомотив проходит примерно за 1 час. Организаторы подали заявку на внесение макета в Книгу рекордов России как самого большого сборного железнодорожного макета в масштабе 1:87. Посетители могут рассмотреть исторические составы и попробовать себя в роли машиниста.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.