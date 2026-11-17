Черемушки стали темой нового выпуска программы "Мой район. Место встречи". Актриса театра и кино Екатерина Климова, для которой этот район является родным, расскажет, чем он вдохновляет ее на творчество, а также поделится секретами ухода за кожей и телом.

Вместе с москвоведом Еленой Калитиной зрители узнают об истории названия Черемушек, красоте местных жительниц и истории ДК "Меридиан". В выпуске также расскажут о школе моделей проекта "Московское долголетие" и пользе танца зумба.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".