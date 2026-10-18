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18 октября, 11:30

Мэр Москвы

Собянин сообщил о завершении строительства дороги-связки на юге Москвы

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На юге Москвы Каширское шоссе и Елецкую улицу связала новая дорога Проектируемый проезд № 963. Об этом рассказал Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Как отметил мэр, благодаря новому проезду появились альтернативные маршруты и стали доступнее жилые комплексы и социальные объекты. В проезде также оборудовали удобные тротуары, сделали освещение и пять остановок.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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