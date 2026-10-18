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18 октября, 09:15

Политика

США предлагают возобновить поставки российского газа в Европу через Украину

США предлагают возобновить поставки российского газа в Европу через Украину

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США предлагают возобновить поставки российского газа в Европу через Украину. Об этом пишет The New York Times.

По данным издания, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер поднимали эту идею на переговорах с украинскими и европейскими чиновниками в прошлом месяце. Они прошли в Киеве.

Американская сторона рассматривает такой план как часть мирного соглашения и при этом указывает на возможные доходы от транзита и заинтересованность европейских потребителей в дешевых энергоносителях.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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