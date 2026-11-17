Трехсторонняя встреча лидеров России, Китая и США впервые состоится в Шэньчжэне на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Также в планах двусторонняя встреча с американским лидером Дональдом Трампом, но из-за сложности графиков точного времени нет, рассматривают даже несколько форматов. По словам Пескова, нельзя исключать, что главы государств обсудят гуманитарную миссию в Константиновке по примеру Алешек. Также в списке обозначенных вопросов – неэффективность использования экономики как оружия в международных делах.

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