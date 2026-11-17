Столичные врачи успешно выхаживают 99% новорожденных с низкой массой тела, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Удивительная история спасения произошла в больнице для новорожденных в Коммунарке. Врачи выходили самую маленькую новорожденную Москвы – девочку весом всего 330 граммов. Ее сразу же поместили в высокотехнологичный бокс и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. За четыре месяца малышка успешно набрала больше 2 килограммов, после чего смогла отправиться домой.

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