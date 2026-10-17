Собянин сообщил о планах завершить реконструкцию центра ветеранов СВО

Комплексную реконструкцию Социально-реабилитационного центра ветеранов СВО планируют завершить в Москве в следующем году. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

По словам мэра, всесторонняя поддержка участников спецоперации и их семей остается важной задачей городского бюджета. В Москве более трех лет работает Единый центр, где участники СВО могут получить помощь в оформлении социальной поддержки, адаптации и возвращении к мирной жизни.

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