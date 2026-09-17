Несколько десятков тысяч свадеб проведут в Москве этой осенью. На сентябрь и октябрь пары выбирают торжества из-за более широкого выбора дат и площадок, а также комфортной температуры.

Осенью цены на площадки и услуги свадебных подрядчиков могут быть ниже, чем летом. Московские ЗАГСы уже получили больше 20 тысяч заявлений. Самой популярной датой стало 26 сентября 2026 года, ее выбрали около 1 300 пар.

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