16 сентября, 15:15Общество
Прививку от гриппа в школах и детсадах Москвы сделают только с согласия родителей
В детских садах и школах Москвы началась ежегодная вакцинация от гриппа, но прививку ребенку сделают только с согласия родителя или законного представителя.
Перед процедурой врач обязательно осмотрит ребенка и измерит ему температуру. Если у него выявлены инфекционные заболевания, ему дают медицинский отвод. После полного выздоровления он также может быть привит против гриппа.
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