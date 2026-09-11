Родители школьников в России смогут вернуть деньги за кружки, секции и летние лагеря

Родители школьников в России смогут вернуть деньги, заплаченные за кружки, спортивные секции и летние лагеря. При этом действуют определенные лимиты по выплатам и требования к организациям, которые оказывают платные услуги.

Оформить вычет можно двумя способами: по окончании года – через декларацию 3-НДФЛ, или в течение года – через работодателя.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.